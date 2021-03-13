Али Асадов о росте цен
Правительство Азербайджана постоянно держит под контролем вопрос роста цен. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил премьер-министр Али Асадов, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.
Премьер-министр подчеркнул, что серьезно займется этим вопросом: «Антимонопольным комитетом ежедневно проводятся мониторинги... Рост цен происходит и в странах, являющихся нашими торговыми партнерами. Однако в этом направлении будут приняты меры. Есть и те, кто связывает рост цен с повышением цен на топливо. Это так, но правительство предоставило достаточно субсидий».