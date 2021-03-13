Уволенного Пашиняном генерала отправили в резерв

Бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВС Армении генерал-лейтенант Тиран Хачатрян отправлен в кадровый резерв.

"После указа президента об освобождении от должности министр обороны подписал приказ, согласно которому Хачатрян отправлен в резерв", - сказал руководитель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении Андраник Кочарян, передает Интерфакс.

4 марта Хачатрян обратился в административный суд с требованием признать недействительным указ президента Армении Армена Саркисяна о его освобождении от должности.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении подписал указ об освобождении Хачатряна от должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.