Россию обвинили в срыве переговоров с НАТО

Переговоры в рамках Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялись по вине Москвы. Такое утверждение содержится в докладе генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, опубликованном во вторник, 16 марта, передает «Лента.ру».

Столтенберг указывает, что в 2020 году альянс оставался открытым к диалогу в рамках Совета, и обвиняет Москву в том, что встреча так и не состоялась. По его словам, с февраля 2020 года НАТО неоднократно направляла России предложения о созыве заседания Совета, но та последовательно их отклоняла.

Несмотря на это, в документе отмечается, что контакты с российским руководством продолжились. Например, в феврале 2020 года Столтенберг встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности, а в июле того же года между главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым состоялся телефонный разговор.