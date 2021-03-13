Кличко заявил об экстренной ситуации с коронавирусом в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об экстренной ситуации с коронавирусом в украинской столице. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, если темпы распространения COVID-19 и количество госпитализаций не сократятся, в Киеве уже через несколько дней могут закончиться свободные места в больницах для пациентов.

«Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы — более 3 500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71 процент людей в тяжелом состоянии. Это сложная ситуация для медиков Киева», — сказал Кличко.

Он добавил, что, несмотря на обещания правительства, киевлянам так и не предоставили койки в заведениях Национальной академии наук, Министерства здравоохранения Украины и ведомственных больницах. А это в целом — более 11 тысяч коек.