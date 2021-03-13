Министр ответит в прямом эфире на вопросы о качестве образования

18 марта в 16:00 министр образования Эмин Амруллаев в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке ответит на вопросы об основных факторах, влияющих на качество образования.

Об этом министр написал в своем посте в Фейсбуке.

В прямом эфире министр расскажет о результатах общественного опроса, в котором на сегодняшний день приняло участие более 9 тысяч человек, а также ответит на интересующие подписчиков вопросы, связанные с качеством образования.

Отметим, что опрос продлится до 18:00, 17 марта. Желающие принять участие в опросе могут пройти ссылке: https://bit.ly/3tlxXNz.