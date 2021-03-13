Икрам Нур, автор haqqin.az 19:02

ХАМАС в ходе выборов членов политбюро впервые избрало женщину. «В состав политбюро движения впервые была избрана сестра», — говорится в сообщении организации. Опубликованный список новых членов политбюро в секторе Газа состоит из 20 человек. Среди них — Джамила Аль-Шанти, которая ранее занимала пост депутата Палестинского законодательного совета от ХАМАС, и Фатима Шурраб.

Таким образом, Аль-Шанти стала первой женщиной, избранной в политбюро. Шурраб получила должность главы «женской комиссии». Мотив решения на поверхности – в условиях, когда движение ХАМАС находится в глубочайшем кризисе, корректировка его образа в общественном сознании, как считают в его руководстве, просто необходима. ХАМАС «хочет послать позитивный сигнал международному сообществу и всему региону, изменив свой имидж и показав, что он открыт и представлены женщины», - отметил Аднан Абу Амер, профессор политики и средств массовой информации Исламского университета Газы. В котором, нужно заметить, 66-летняя Джамила аль-Шанти, имеющая степень доктора английской филологии, некоторое время работала преподавателем. Там же, кстати, некоторое время на кафедре медицины преподавал паразитологию и генетику ее муж, Абдель Азиз аль-Рантиси. Тот самый «Лев Палестины», один из соучредителей ХАМАС, ликвидированный в 2004 году израильским спецслужбами.

Эта маленькая деталь в биографии первой леди политбюро палестинского движения, контролирующего сектор Газа, достаточно красноречиво говорит нам о том, что попытка представить избрание аль-Шанти как «изменение образа» движения вышла достаточно неуклюжей. Пребывающая в достаточно почтенном возрасте женщина, которая была создательницей и до недавнего времени бессменной руководительницей «женской комиссии» ХАМАС, порфироносная вдова одного из отцов-основателей этого движения перешла на почетную, но ни к чему не обязывающую должность в политбюро, а на ее место была назначена более молодая и деятельная активистка – вот и все, что произошло. И не стоит здесь заниматься «поиском черной кошки в темной комнате», ища в этой кадровой перестановке признаки каких-то особых изменений. К тому же кризис ХАМАС настолько глубок, что никакая смена имиджа ему просто не поможет – совершенно обанкротившаяся организация, оказавшаяся не способной создать даже подобие государственности в секторе Газа. Демагоги, прославившиеся выклянчиванием денег по всему миру «на организацию борьбы за свободу палестинского народа» и устраиванием высококачественной грызни внутри себя за «освоение» полученных средств – ХАМАС давно уже утратил свою социальную базу как движение за законные права палестинцев. И превратился в полукриминальную-полутеррористическую группировку, которая силой оружия держит под контролем сектор Газа и его население, жирует за его счет и «надувают щёки» перед международным сообществом, требуя относиться к себе всерьез.