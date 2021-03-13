«Азеригаз» заподозрило жильцов новостройки в незаконном использовании газа

В связи с этим сотрудники производственного объединения «Азеригаз» провели рейд, в ходе которого выяснилось, что в 34 квартирах здания, состоящего из 354 квартир, никто не проживает. В 288 квартирах установлены счетчики, благодаря чему абоненты комфортно используют газ. Однако в 32 квартирах счетчики не были установлены, и есть подозрения, что жильцы используют газ посредством посторонних подключений.

Несмотря на то, что сотрудники «Азеригаз» неоднократно просили провести осмотр этих квартир, владельцы квартир не открывали дверь. Как сообщили в Бакинском региональном департаменте по продаже газа, владельцы 34 квартир получили последнее предупреждение о создании условий для проведения внутреннего осмотра в течение 3 рабочих дней. Так как сегодня праздничный день, газоснабжение квартир не прекращалось.

Отметим также, что в связи с этим Бакинский региональный департамент продажи газа направил обращение в правоохранительные органы и строительную компанию здания.