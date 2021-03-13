Пятеро россиян погибли из-за взрыва телевизора

В Тамбовской области пятеро человек погибли из-за взрыва телевизора. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, 50-летний хозяин дома, его 62-летний и 54-летний братья, а также их знакомые 57-летний мужчина и 46-летняя женщина распивали спиртное.

После этого россияне остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, из-за его возгорания произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).