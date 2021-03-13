ЕС попросили отказаться от российской вакцины

Страны ЕС попросили отказаться от российской и китайской вакцин от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по итогам переговоров в Вене с главами правительств Австрии, Чехии и Словении, его цитирует РИА Новости.

По его словам, европейским странам посоветовали приобретать западные препараты. «Мы начали все одновременно использовать вакцины. Нам было сказано, что странам ЕС надо воздержаться от китайских и российских вакцин и мы должны покупать AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna», — отметил Борисов. Однако вскоре возникла проблема с поставками: теперь из-за этого не все смогут вакцинировать население и добиться коллективного иммунитета, считает болгарский премьер.

Борисов добавил, что в ЕС ранее договаривались о равном распределении вакцин на душу населения. Но после оказалось, что вопрос о поставках решался в управляющем совете ЕС с фармкомпаниями. В итоге ни один из производителей не выполняет договорные обязательства.