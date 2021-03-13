Падают цены на нефть

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 во вторник составляет $67,80 за баррель, что на $1,08 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник. Обеспокоенность инвесторов, в частности, вызывает приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в некоторых европейских странах, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,17 за баррель, что на $1,22 (1,87%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Помимо этого, активный приток иранской нефти в Китай в последние недели вытесняет импорт из других стран и угрожает усилиям ОПЕК+ по сокращению предложения на рынке, пишет Bloomberg. По данным трейдеров и аналитиков, на которые ссылается агентство, Китай, являющийся крупнейшим в мире импортером нефти, в данный момент закупает около 1 млн б/с нефти, конденсата и мазута из Ирана.

Иран входит в ОПЕК, но не участвует в сделке ОПЕК+ по сокращении добычи. Предпочтение, которое Китай отдает дешевой иранской нефти, приводит к снижению спроса на нефть из других стран ОПЕК, таких как Ангола, а также из Норвегии и Бразилии, хотя характеристики нефти из этих стран не идентичны.

Многие нефтеперерабатывающие компании и трейдеры опасаются закупать иранскую нефть из-за санкций США, которые могут привести к лишению их доступа к американской банковской системе.