Названы самые потратившиеся на вакцины от коронавируса страны

Страны Южной Африки, Колумбия и другие государства со средним уровнем дохода сильно пострадавшие от пандемии коронавируса, оказались среди тех, кому придется больше других потратиться на вакцинацию населения. Их перечень называет Bloomberg.

Причем именно этим странам очень нужны вакцины, чтобы они смогли поднять свою экономику и избежать новых локдаунов. Например, Южной Африке на вакцинацию двух третей населения нужно как минимум 1,3 миллиарда долларов. Колумбии для иммунизации населения понадобится 850 миллионов долларов.

В середине февраля был опубликован доклад организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign. В нем говорится, что богатые государства заказали на один миллиард доз вакцины от коронавируса больше, чем необходимо для вакцинации всех жителей этих стран. Например, США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония вместе получили более 3 миллиардов доз — при этом для введения всем гражданам двух доз препарата необходимо чуть более 2 миллиардов.