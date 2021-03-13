Американцы усомнились в новом способе заработать «вслепую»

Американские инвесторы усомнились в новом способе заработать на бирже «вслепую» — через специальный вид компаний, создаваемых для приобретения других предприятий (SPAC), пишет CNBC.

Основная функция SPAC — выводить компании на биржу и делать их публичными по упрощенной схеме. SPAC выходят на биржу самостоятельно через IPO и таким образом привлекают средства инвесторов. При этом они не ведут активной деятельности, и до некоторых пор привлеченные деньги лежат на специальном счету.

В дальнейшем на них приобретаются другие компании, обычно стартапы. Таким образом, приобретаемые компании получают возможность торговаться на бирже, минуя сложную процедуру IPO. При этом, как правило, SPAC не раскрывают заранее, какую компанию собираются приобрести на привлеченные от инвесторов средства. Они могут раскрыть только отрасль или другие параметры на свое усмотрение. В дальнейшем, после совершения сделки по поглощению или слиянию, недовольные выбором ее объекта инвесторы могут потребовать обратного выкупа собственных акций.