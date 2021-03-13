Китай нанес новый удар по основателю Alibaba

Власти Китая нанесли новый удар по основателю и владельцу Alibaba Джеку Ма, удалив разработанный компанией браузер из нескольких местных магазинов приложений, пишет CNBC.

UC Browser уже недоступен в магазинах приложений с устройств сразу нескольких производителей, среди которых китайские Huawei и Xiaomi. При этом южнокорейские смартфоны Samsung пока еще позволяют установить его. Доступен UC Browser и в магазине приложений Apple App Store.

Блокировка случилась на фоне скандала, связанного с ток-шоу, которое транслировалось государственным телеканалом CCTV. Его участники раскритиковали UC Browser за якобы вводящую потребителей в заблуждение рекламу медицинского сервиса.