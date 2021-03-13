Генерал США рассказал о преимуществах российской ракеты

Крылатая ракета «Буревестник» позволит России при успешной доводке наносить удары с любого направления. Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ван Херк, передает ТАСС.

«В предстоящие годы Россия надеется развернуть серию еще более передовых вооружений, призванных гарантировать ее способность доставлять ядерные боезаряды в Соединенные Штаты. Это включает трансокеанскую ядерную торпеду «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», — сказал он.

По словам Херка, за последние несколько лет Россия развернула передовое кибероружие и системы противокосмической обороны, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности.

«Этот потенциал усложняет нашу способность обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории», — говорится в сообщении.

«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.