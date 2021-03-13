Лавров: Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией

Крым навсегда останется с Россией, иностранным государствам не удастся это изменить, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе обращения по случаю годовщины присоединения полуострова к России.

«Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точек зрения», – подчеркнул министр.