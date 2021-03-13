Леонид Швец, автор haqqin.az 16 мартa 2021, 22:54

Вслед за консультативным комитетом организации по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения, заседавшим во вторник, Европейское агентство лекарственных средств в четверг соберет своих экспертов, чтобы развеять подозрения относительно безопасности прививки от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca. Собственно, мнение экспертов и так уже заранее известно, они считают прививки важными и необходимыми, а их откладывание опасным, однако это не помешало целому ряду стран отреагировать на случаи побочных эффектов при вакцинировании приостановкой использования этой вакцины. Среди европейских стран, в числе последних присоединившихся к «клубу испуганных», - Швеция, Латвия, Португалия, Испания и Словения. Раньше это сделали Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Кипр и Ирландия. Остановлена вакцинация AstraZeneca в Дании, Исландии, Австрии, Болгарии, Литве, Румынии, Эстонии, Норвегии и Люксембурге. Практически все страны Евросоюза. Кроме того, отложили вакцинацию Таиланд, Индонезия, Конго и ЮАР. Ситуация по-настоящему критическая, любая задержка с прививкой населения ведет к новым жертвам. Насколько оправдано такое решение такого количества правительств самых разных стран?

Когда вы читаете о том, что два совершенно здоровых 50-летних норвежских рабочих умерли после вакцинирования от кровоизлияния в мозг, конечно, вам станет не по себе. О подобных случаях сообщают из разных стран и, кажется, тут впору запаниковать. Однако история выглядит иначе, если постараться увидеть масштаб вакцинирования в целом. В Германии из 1,6 миллиона граждан, привитых AstraZeneca, заболело семеро, трое умерло. По данным самой AstraZeneca, на 8 марта насчитывалось всего 15 случаев закупорки вен и 22 – легочной эмболии, это на фоне 17 миллионов вакцинированных в Европе людей. Причем прямая причинно-следственная зависимость в каждом из этих случаев не доказана: да, люди умерли после вакцинирования, но вследствие ее или других причин – остается вопросом. Врачи и эксперты в один голос говорят: вероятность погибнуть при заболевании Covid-19 намного больше, чем при вакцинировании, поэтому чисто даже статистически безопаснее привиться. Однако понятно, мало кто хочет оказаться в малом числе тех, кому по каким-то причинам не повезет. Отсюда очень высокий процент отказов вакцинироваться. И нынешняя паника вокруг вакцины Oxford/AstraZeneca лишь повышает и без того чрезвычайно высокое недоверие среди населения к прививкам.