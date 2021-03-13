Литва приостановит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Литва приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом фирмы AstraZeneca. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на заявление министра здравоохранения Арунаса Дулкиса.

Глава ведомства получил рекомендацию от Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT) о том, что следует приостановить процесс вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не предоставит окончательные выводы о безопасности вакцины.

Министр также добавил, что на данный момент нет убедительных доказательств того, что препарат фирмы AstraZeneca может вызывать образование тромбов.

Ранее немецкие ученые связали редкий вид тромбоза мозговых вен и препарат британско-шведской компании. По их данным, что рост числа случаев специфической формы тромбоза, которая связана с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадает по времени с вакцинацией им.