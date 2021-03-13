Ильхам Алиев во второй раз за два месяца посетил Шушу. Некоторое время назад первый вице-президент Азербайджана Мехрибан-ханум Алиева поделилась на своем Инстаграмме видеоматериалом и кратким обращением к нации.

"Дорогие сестры и братья!

Сегодня - в день «Торпаг чершенбеси» мы вновь посетили наш родной город Шуша. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний бережет вас и ваших родных!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отдал распоряжение о восстановлении исторического памятника в Шуше – Караван-сарая. Шушинский Караван-сарай – знаменитое историческое архитектурное сооружение XIX столетия, расположенное на площади Шейтан-базара. Караван-сарай в девятнадцатом веке был более известен как сарай Гаджи Амираслан-бека. В период оккупации памятник истории и архитектуры использовался в качестве провинциального магазина, а изысканная архитектура предавалась варварскому уничтожению.

В ходе своего визита в Шушу глава азербайджанского государства отдал распоряжение в кратчайшие сроки восстановить и отреставрировать одну из главных достопримечательностей карабахской столицы. На видео первый вице-президент Азербайджана Мехрибан-ханум Алиева не скрывает своего восхищения архитектурным орнаментом.

Наряду с этим, по распоряжению президента Азербайджана начато восстановление мемориала выдающегося азербайджанского поэта, мыслителя и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа. Президент с Мехрибан-ханум посетили мемориал. Со слов главы государства стало известно, что мемориал восстанавливает Фонд Гейдара Алиева и обелиск примет свой первозданный облик, созданный Гейдаром Алиевым в начале 80-х годов прошлого века. «Под руководством Мехрибан-ханум с присущим Фонду Гейдара Алиева вкусом» - добавил глава государства.

Ильхам Алиев отдал распоряжение и о восстановлении дворца основателя Карабахского ханства Панахали-хана.

Президент И.Алиев также заявил, что в прошлую свою поездку были восстановлены демонтированные и расстрелянные оккупационными войсками бюсты Узеир-бека Гаджибекова, Хуршуд-бану Натаван, Бюльбюля.