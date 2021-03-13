«Превратить Шушу с ее прекрасной природой и видами в такое состояние является зверством. Они разрушили дома азербайджанцев и считали, что оккупация будет длиться вечно. Мы положили конец оккупации». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей поездки в Шушу.

«Я говорил, что Шуша станет не только одной из самых красивых городов Азербайджана, но и всего мира. Я добьюсь этого. Сто процентов!», - сказал Ильхам Алиев.