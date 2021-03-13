В Instagram взрослым пользователям запретили писать подросткам
Социальная сеть Instagram обновила свою политику в отношении взаимодействия взрослых и несовершеннолетних пользователей. Теперь взрослые не смогут писать подросткам, пишет Profile.ru.
Исключение, говорится в официальном блоге соцсети, делается для тех взрослых пользователей, на чьи страницы подписаны несовершеннолетние. Новая мера должна повысить защиту от возможных незаконных действий.
Новым несовершеннолетним пользователям в Instagram посоветуют закрывать свой профиль для всех, кроме подписчиков. Если подросток захочет написать взрослому, которого алгоритмы соцсети уличили в "подозрительном поведении", то он получит специальную предупреждающую подсказку.
В Instagram также обновили алгоритмы искусственного интеллекта, которые помогают определять возраст пользователей. Это поможет предотвратить ситуации, при которых в профиле указывается заведомо неправильный возраст.