Эрдоган: Турция не поступится интересами в Восточном Средиземноморье

Турция продолжит отстаивать свои интересы в регионе Восточного Средиземноморья. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

“Решимость Турции в отношении Восточного Средиземноморья остается прежней. Нет и речи о том, чтобы мы пойдем на какие-либо уступки”, - сказал глава турецкого государства.

По словам Эрдогана, Турция занимает ведущую позицию в данном регионе, стремясь при этом к разрешению сложившейся в Восточном Средиземноморье ситуации в "нормальном русле".

Продолжая тему Восточного Средиземноморья, президент Эрдоган напомнил про недавние совместные учения Саудовской Аравии и Греции. При этом он отметил, что, с другой стороны, от Эр-Рияда поступил запрос на закупку боевых БПЛА из Турции.

Президент Турции также коснулся возможности возобновления дипломатических контактов с Египтом: "Египетский народ не может быть против нас. Мне кажется, что недавно предпринятые (руководством Египта) шаги на самом деле временны и являются проявлением ошибки".