Большая часть Грузии осталась без света

В энергосистеме Грузии в ночь на среду произошла авария, в результате чего большая часть страны осталась без света.

Причиной отключения электроэнергии в большей части Грузии стала проблема с крупной линией электропередач "Месхети", говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии. Проблема коснулась многих районов и крупных городов, в том числе Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти, пишет Sputnik Грузия.

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередачи "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны", – говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии..

В сообщении отмечается, что ведутся работы по устранению проблемы и подача электроэнергии всем обесточенным районам постепенно восстанавливается.