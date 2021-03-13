Как выбрать подходящий духовой шкаф?

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«У кого шекербура получилась с лучшим рисунком?», «У кого пахлава намного ярче?» или «У кого гогал получился намного хрустящим?» - в преддверии праздника Новруз среди женщин разгорается борьба вокруг данных вопросов. Но женщины, участвующие в соревновании «Самая вкусная праздничная сладость», сосредотачиваются на правильном выборе ингредиентов и забывают главный фактор. Неправильно подобранная духовка может испортить не только качественные продукты, но и ваши старания. В этой статье вместе с Kontakt Home мы найдем ответ на вопрос "На что надо обращать внимание при выборе духовки?" Итак, начнем.

Газовая или электрическая духовка? Основной причиной предпочтения газовой духовки до недавнего времени была экономия на коммунальных услугах. Ведь природный газ дешевле электричества. Однако большинство современных электрических духовок относятся к классам энергосбережения. Если вы не собираетесь открывать кондитерскую, то и оплата счетов не будет существенной для вас. Готовка в газовых духовках происходит за счет конфорок, расположенных в верхних и нижних панелях устройства. Поскольку у таких духовок нет обогрева боковых стенок, при процессе готовки возникает необходимость несколько раз открывать дверцу духовки и менять расположение противня. А из-за частого открытия дверцы тесто сладостей не набухает, и вместе с этим происходит их высушивание. В этом плане электрические духовки являются более подходящими. Ведь нагрев духовки происходит не только сверху и снизу устройства, но и по бокам. Поэтому тепло циркулирует внутри духовки равномерно, и не бывает необходимости для переворачивания противня в процессе готовки. В результате сладости становятся более пышными, а их поверхность обжаривается равномерно. Вдобавок данные печи сэкономят вам время, так как не бывает надобности в дополнительном контроле. Встроенная, мини- или солодуховка? После того как решили, какой будет духовка - газовой или электрической, давайте ознакомимся с видами по их фукциональности и расположению на кухне, а после определимся с окончательным выбором. Духовки в зависимости от функциональности и их месторасположения на кухне делятся на мини (автономные) и соло (независимые).

Встроенные духовки занимают мало места и с легкостью монтируются в любой дизайн. Такие устройства, в отличие от солодуховок, быстро нагреваются до необходимой температуры. Встраиваемые многофункциональные духовки обычно имеют 4 нагревательных элемента, вентилятор, равномерно распределяющий горячий воздух, а также несколько режимов работы (конвекция, гриль, разморозка, быстрое приготовление и т.д.). Среди встраиваемых устройств особой популярностью пользуются духовые шкафы Bosch и Electrolux. Из самых популярных моделей можем порекомендовать Electrolux OEF5C50X. Данная модель имеет 8 режимов работы. Можно готовить одновременно на двух противнях. Сенсорный экран таймера позволяет точно отслеживать время готовки. Также благодаря функции каталитической очистки духовка самоочищается в специальном режиме. Bosch HBG655NB1 также является одной из самых популярных моделей среди встраиваемых духовок. Она имеет 13 режимов работы. Благодаря функции 4D Hotair в духовке можно готовить одновременно на четырех противнях. Выбрав одну из 10 автоматических программ за счет режима AutoPilot 10, вы можете быстро приготовить соответствующее блюдо без дополнительного контроля. Если у вас дома есть маленький ребенок, вам особенно полюбится данная модель. Ведь помимо функций приготовления в этой духовке есть еще и режим блокировки от детей.

Отдельностоящие духовые шкафы можно разместить в любом месте. Отдельностоящие (или независимые) духовки бывают как газовые, так и электрические. Как правило, они намного доступные по цене, чем встроенные. Как примером такой газовой печи можно отметить модель Hoffmann G745S. По соотношению цена/качество эта духовка входит в список самых продаваемых моделей на рынке. Купить данную духовку можно за 299 манатов наличными в магазинах Kontakt Home. В качестве примера отдельностоящей электрической духовки можем предложить модель Gorenje K6241WD. Плита у данной электрической духовки работает на газе, что позволяет использовать газ и электричество в любое время. Еще одним преимуществом устройства является наличие режима контроля газовой безопасности. Благодаря этой функции устройство автоматически отключается при слабом потоке газа. Таким образом исключается риск утечки.