В рамках развлекательного мероприятия для жителей Губы были организованы фотозоны, конкурсы с призами в музыкальном сопровождении. Здесь посетители магазина смогли познакомиться с последними технологическими новинками, а также получили возможность воспользоваться скидками до 50% в честь открытия и рассрочкой до 24 месяцев.

Также сеть для удобства покупателей организовала бесплатную автобусную линию из сел города Губа до магазина и обратно. Маршрут будет курсировать ежедневно с 09:00 до 17:00 до 22 марта по следующему расписанию: