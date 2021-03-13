В Губе открылся самый большой магазин электроники северного региона акция в честь открытия
Радующая сеть, Kontakt Home, официально объявила об открытии 29-го по счету магазина в Губе.
Открытие крупнейшего в северном регионе магазина электроники и мебели «Kontakt Home – Губа» вызвало большой интерес у местных жителей.
В рамках развлекательного мероприятия для жителей Губы были организованы фотозоны, конкурсы с призами в музыкальном сопровождении. Здесь посетители магазина смогли познакомиться с последними технологическими новинками, а также получили возможность воспользоваться скидками до 50% в честь открытия и рассрочкой до 24 месяцев.
Также сеть для удобства покупателей организовала бесплатную автобусную линию из сел города Губа до магазина и обратно. Маршрут будет курсировать ежедневно с 09:00 до 17:00 до 22 марта по следующему расписанию:
Все самое необходимое в одном месте
В магазине «Губа» представлены ассортименты более чем 15 000 товаров 30 мировых брендов. Здесь каждый покупатель может найти желаемый продукт.
Магазин «Губа» в лофт-формате площадью 2000 кв.м представляет своим посетителям широкий выбор цифровой, крупной и мелкой бытовой техники, мебели и текстиля мировых брендов.
Шопинг превратится в настоящее развлечение
Сеть продумала все нюансы для удобства и развлечения покупателей. В новом магазине «Губа» функционирует также «Детская зона». Здесь дети могут весело проводить время, пока родители занимаются шопингом.
Другой особенностью магазина является «Игровая зона». Здесь посетители могут играть в популярные видеоигры.
В честь открытия скидки до 50%, выгодные условия рассрочки
Кампания в честь открытия все еще продолжается. Именно покупателей магазина «Губа» до 19 марта ждут:
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Скидки до 50% на все виды товаров при наличной покупке;
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Выгодные кредитные условия: покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны на 12 месяцев, телевизоры и всю бытовую технику - на 18 месяцев, всю мебель - на 24 месяца, без предоплаты и процентов.
Отметим, что на всю продукцию, продаваемую в магазинах Kontakt Home, предоставляется официальная гарантия производителя сроком до 3 лет.
Магазин «Kontakt Home - Губа» находится по адресу пр. Гейдара Алиева, 129 (Старый ТЦ «Шахдаг»).