COVİD-19 в Армении: 854 зараженных и 5 умерших за сутки

В Армении за сутки зарегистрировано 854 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

Всего в стране зарегистрирован 180 141 инфицированный коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 9 105 лиц. Выздоровели 166 913 человек, скончались 3 282 пациента (5 за последние сутки). Еще двое граждан с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев 841.