В России ФСБ задержала готовившего теракт мигранта

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Адыгее готовившего теракт мигранта из Центральной Азии с частями самодельной бомбы. Об этом в среду, 17 марта, сообщили агентству Интерфакс в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, занимавшийся подготовкой к террористическому акту в местах массового пребывания граждан. Уточняется, что у него изъяли элементы самодельной бомбы и флаг «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Сотрудники ведомства также изъяли карту Майкопа с «объектами террористических устремлений», средства связи, содержащие террористический контент, интернет-инструкции по изготовлению средств террора и поддельные миграционные документы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ.

При обысках по месту проживания задержанного обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.