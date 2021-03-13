У Зейналова в машине нашли 12 кг героина

Жителей Сальяна задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Ленкораньской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств жители Сальяна С.Гулиев и З.Зейналов.

Во время личного досмотра в багажнике их автомобиля Chevrolet были обнаружены четыре упаковки героина весом 12 килограммов 120 граммов.

Проводится расследование.