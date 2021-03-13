В Норвегии заявили о третьей волне коронавируса

Прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Норвегии снова установил антирекорд, страна столкнулась с третьей волной коронавируса, не исключены новые ограничения, сообщил министр здравоохранения королевства Бент Хёйе, его слова приводит телекомпания NRK.

За последние сутки прирост заразившихся в Норвегии составил 1 156 человек, 495 случаев зарегистрировано в Осло. "Мы вступили в третью волну коронавируса, но я считаю, что снова справимся с этим", - заявил министр.

Как отмечает телекомпания, впервые прирост заразившихся превысил тысячу человек с начала пандемии, наибольшие показатели до этого были зафиксированы в январе – 930 человек.

По мнению министра, если ситуация не улучшится, придется вводить меры на национальном уровне. Особые надежды власти страны возлагают на вакцинацию населения, первую дозу в Норвегии уже получили более 488,3 тысячи человек.