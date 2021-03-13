Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства, ознакомившись с работой, проводимой в двух подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, осмотрели комплексы модульного типа, провели беседу с военнослужащими за чайным столом.

Следует отметить, что с целью обеспечения удобного размещения, питания и обеспечения высокого уровня бытовых условий личного состава в короткие сроки на освобожденных территориях установлены десятки модульных комплексов различного назначения. Работа в этом направлении продолжается.

По поручению Верховного Главнокомандующего в целях усиления снабжения личного состава продуктами питания, свежими овощами и другой сельскохозяйственной продукцией на освобожденных территориях были построены и сданы в эксплуатацию новые продовольственные склады.

Продукты, хранящиеся на этих складах, введенных в эксплуатацию для обеспечения личного состава свежей и калорийной пищей в течение года, доставляются в воинские части, дислоцированные на разных направлениях, для усиления снабжения.