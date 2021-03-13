За что арестован генерал Ровшан Акперов

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры говорится, что по факту умышленного убийства 1 июня 2001 года в столице Украины городе Киеве гражданина Азербайджана Алиева Эльчина Фадай оглу, 1971 года рождения, в органах прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проведен ряд следственных мероприятий, в 2003 году было возбуждено уголовное дело по подозрению гражданина Азербайджана в совершении преступления. Уголовное дело было направлено в Азербайджан.

«По данному уголовному делу в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Военной и Генеральной прокуратуры Азербайджана был проведен ряд следственных действий, однако производство по уголовному делу было приостановлено из-за того, что не установлено лицо, которое должно быть привлечено в качестве обвиняемого по делу.

После повторного изучения уголовного дела в Генеральной прокуратуре в 2020 году, с отменой руководством Генпрокуратуры решения о приостановлении производства по уголовному делу производство было возобновлено, и в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, проведя многочисленные следственные действия и собрав достаточные доказательства по делу, были установлены обоснованные подозрения в совершении данного преступления Акперовым Ровшаном Тельман оглу.

Так, гражданин Азербайджана Ровшан Акперов, 1965 года рождения, в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года после застолья в кафе «Сикора», расположенном по адресу: город Киев, улица Дегтяркова, 7, около 2-3 часов, в связи с мелким конфликтом, возникшим между ним и Эльчином Алиевым, убил его, нанеся Э.Алиеву ножевое ранение в область сердца.

15 марта 2021 года Ровшан Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, ему было предъявлено обвинение по этим статьям, по представлению Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении Акперова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Генеральная прокуратура просит не ссылаться на недостоверную информацию в средствах массовой информации», - говорится в сообщении ведомства.