В Турции началось серийное производство бронетранспортеров Pars İzci в двух конфигурациях (6x6 и 8x8) для нужд жандармерии и вооруженных сил, сообщает Anadolu.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 между Управлением оборонной промышленности Турции и компанией FNSS. На первом этапе в течение года структурам безопасности Турции будет передано 100 единиц бронетехники.

Представитель компании FNSS Джан Курт сообщил агентству, что новый БТР, включая дизайн, является плодом работ отечественных конструкторов и инженеров. В целом планируется произвести пять модификаций двух версий БТР.

«В целом проект рассчитан на 36 месяцев. Первые БТР будут задействованы армией и жандармерией уже в 2022 году», - отметил Курт.

В бронетранспортерах впервые использован отечественный двигатель производства компании TÜMOSAN мощностью в 450 л.с.