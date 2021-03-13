В российском Совфеде сменили вице-спикера

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев избран заместителем председателя верхней палаты, он будет отвечать за международные вопросы. Об этом сообщает РБК.

Заместитель Валентины Матвиенко Ильяс Умаханов покинул пост и стал спецпредставителем верхней палаты по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Международный комитет вместо Косачева возглавит сенатор, бывший замглавы МИД Григорий Карасин.