Гусейнов также отметил, что Азербайджан на историческом Шелковом пути, соединяющем транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, играет важную роль в легком, быстром осуществлении международной торговли и транзита.

Выступивший на мероприятии первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов отметил, что Госкомтаможни играет важную роль в защите внутреннего рынка и стимулировании местного производства, создании благоприятных условий для законной торговли, обеспечении международной безопасности цепочки поставок, стимулировании внешнеэкономической деятельности в регионе.

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета также рассказал о значении Бакинского международного морского торгового порта, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, других крупномасштабных проектов в сфере транспорта и логистики. В то же время было подчеркнуто, что соглашение, подписанное в ноябре 2017 года между Азербайджаном, Турцией, Афганистаном, Грузией и Туркменистаном о создании транзитного транспортного коридора “Лазурит”, обеспечивает выход Афганистана в европейскую транспортную систему путем объединения инфраструктуры, воздушной, автомобильной, морской и железнодорожной сети на территории государств-участников.

Было отмечено, что “дорожная карта по расширению и углублению сотрудничества между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Афганистан и Туркменистаном в области торговли и инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, телекоммуникаций и информационных технологий, таможенных и пограничных вопросов” была подписана в январе этого года на встрече рабочей группы, состоящей из полномочных представителей соответствующих структур всех трех стран, в формате видеоконференции, и был предпринят ряд шагов для успешной реализации документа.

Затем, проинформировав о мероприятии, первый заместитель председателя комитета отметил, что семинар проводится в целях реализации пункта 5.5 дорожной карты-“обмен опытом в модернизации таможенных органов Афганистана, а также в проектировании и развитии инфраструктуры транзитных парков и сухопутных портов для грузовиков” и обмена опытом таможенных органов Азербайджанской Республики в этом направлении. Он также отметил, что семинар создаст благоприятную основу для построения эффективных и деловых отношений, конструктивного сотрудничества.

Далее начальник отдела транзитных операций Государственного таможенного комитета Фарид Велиев и начальник отдела трансграничного сотрудничества Джафар Гулузаде рассказали о мерах и планах на будущее, связанных с организацией и развитием работы на таможенно-пограничных пунктах пропуска Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, о дальнейших перспективах процедур BYD, составляющих подавляющее большинство перевозок при экспорте и импорте товаров афганского производства в эту страну, о модернизации системных возможностей.

Они также выступили с презентациями на тему существующих парковок для транспортных средств, терминалов, классифицируемых как сухие порты, и таможенных операций, проводимых в логистических центрах в соответствии с категориями, определенными соглашениями “о сухих портах”, ускорения импортно-экспортных операций с применением принципа “единого окна”, ответили на вопросы участников.