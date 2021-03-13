Шойгу призвал не вмешиваться в отношения России и Казахстана

Россию и Казахстан связывают давно сложившиеся братские отношения, поводов что-то делить между собой у стран нет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

"У нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году. И более того, у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан. У нас прекрасные отношения, зачем во все это вмешиваться?" - сказал глава российского ведомства.

Комментируя слова журналиста казахстанского агентства о попытках рассорить две страны, Шойгу отметил, что у России и Казахстана прекрасные отношения, и в них вмешиваться не нужно.