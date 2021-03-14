Синоптики предупреждают о сильном ветре

В четверг, 18 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 5-7, днем 13-16, местами 18-20 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 15-17, местами 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем-50-55%.

18 марта в районах Азербайджана ожидается облачная погода, в горных районах снег, западный ветер, который днем местами усилится. Температура воздуха ночью 3-7, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 2 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 марта на Апшероне ожидается усиление ветра хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

Синоптики предупреждают, что во второй половине дня 18 марта в Баку и на Апшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с. Во второй половине дня 18 марта до полудня 19 марта в северных и западных районах ожидаются ливни, в горных районах снег. Западный ветер временами усилится до 20-25 м/с.