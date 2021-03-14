Впервые в мире родился ребенок с антителами к коронавирусу

Ребенок с антителами к коронавирусу родился в американском штате Флорида от матери, которая получила первую дозу вакцины. Случай был описан педиатрами Полом Гилбертом и Чадом Рудником, которые наблюдали за роженицей и ее младенцем.

Как следует из сюжета, обнародованного телеканалом WPBF, до этого не было задокументировано ни одного случая, когда после рождения в крови младенца обнаруживались антитела, защищающие от COVID-19.

В публикации сообщается, что находящаяся на 37-й неделе беременности сотрудница системы здравоохранения из округа Палм-Бич получила первую дозу вакцины Moderna за три недели до родов. Сразу после родов медики взяли анализ крови из пуповины и обнаружили у новорожденной девочки антитела, которые могли попасть к ней только от матери.

Как уточняет Би-би-си, антитела выработались исключительно в результате вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат, то есть антитела не могли выработаться у нее в крови естественным путем в ходе борьбы организма с коронавирусом.