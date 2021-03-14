Мурад Самедов, парламентский корреспондент 13:59

Накануне в Милли Меджлисе состоялось рекордно длинное заседание. Правительство отчитывалось перед депутатами о проделанной за 2020 год работе. Депутаты, в свою очередь, поддержали правительство, прозвав его «правительством победителей». Но все же нашлись и те, кто раскритиковал работу правительства. Начавшееся в 11 утра заседание Милли Меджлиса, с перерывом на обед, продлилось почти до пяти вечера. Несмотря на это, времени на выступление для всех желающих депутатов не хватило, а спикеру Сахибе Гафаровой приходилось даже прерывать и выключать микрофоны особенно многословных депутатов.

Открывая заседание Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила, что 2020 год стал одной из самых славных страниц в истории государственности и независимости Азербайджана. Руководимые Верховным главнокомандующим и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Вооружённые силы завершили 44-дневную Отечественную войну победой и добились восстановления целостности национальной территории. По ее словам, освобождение от оккупации Карабаха, исконно азербайджанской земли, открыло совершенно новые перспективы перед нашей страной. Далее в своем выступлении Сахиба Гафарова перечислила и другие успехи Азербайджана за прошедший год, включая успешную борьбу с пандемией, рост ненефтяного промышленного экспорта, сохранение валютных резервов, продвижение Азербайджана в различных международных рейтингах и др. Сразу после завершения выступления Сахибы Гафаровой для ежегодного доклада слово было предоставлено премьер-министру Али Асадову. Премьер-министр сидел в зале Милли Меджлиса в окружении членов правительства. Глава Кабмина отметил, что прошедший год ознаменовался прекрасной вехой в славной истории национальной государственности - освобождением земель от оккупации и восстановлением суверенитета и территориальной целостности.

Али Асадов отметил, что прошедший год также запомнился рядом важнейших экономических и политических событий, социальных достижений, и одним из таких политических явлений стало избрание в демократической обстановке и с участием всех политических сил многопартийного Милли Меджлиса шестого созыва. Продолжилась реализация стратегических проектов, социально-экономических и иных реформ. В последние дни прошлого года был сдан в эксплуатацию трубопровод TAP, являющийся последним сегментом Южного газового коридора, после чего Азербайджан стал впервые поставлять свой газ в Европу. Премьер-министр также отчитался о мерах, предпринимаемых правительством по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, а также рассказал о предстоящей работе по восстановлению освобожденных территорий. После завершения выступления премьер-министра спикер Сахиба Гафарова поинтересовалась, сколько депутатов хотят выступить. Оказалось, что свое выступление и вопросы к правительству подготовили свыше 50 депутатов. По регламенту каждому депутату отводилось по 10 минут, что никак не умещалось во временные рамки заседания. Однако выступления депутатов в большинстве своем были похожи друг на друга. Депутаты рассказывали о победе и титанической работе правительства. И каждый выступавший депутат завершал свое выступление инициативой на основе жалоб своих избирателей. Депутат Азай Гулиев предложил рассмотреть вопрос о восстановлении госпрограммы, на основе которой азербайджанские студенты за госсчет смогли бы получать образование за рубежом. Также депутат попросил правительство рассмотреть вопрос о восстановлении деятельности поликлиники в его избирательном округе. Депутат Ильхам Мамедов, рассказав об успехах Азербайджана в прошедшем году, попросил правительство рассмотреть вопрос ремонта моста в представляемом им Евлахском районе. Спустя некоторое время этот же депутат в фойе парламента с кем-то горячо обсуждал то, что ему удалось поднять вопрос ремонта моста, попутно уточняя, не ошибся ли он с его длиной.