Шквал депутатских запросов Али Асадову... а вице-спикер не назвал имя министра парламентский час
Накануне в Милли Меджлисе состоялось рекордно длинное заседание. Правительство отчитывалось перед депутатами о проделанной за 2020 год работе. Депутаты, в свою очередь, поддержали правительство, прозвав его «правительством победителей». Но все же нашлись и те, кто раскритиковал работу правительства. Начавшееся в 11 утра заседание Милли Меджлиса, с перерывом на обед, продлилось почти до пяти вечера. Несмотря на это, времени на выступление для всех желающих депутатов не хватило, а спикеру Сахибе Гафаровой приходилось даже прерывать и выключать микрофоны особенно многословных депутатов.
Открывая заседание Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила, что 2020 год стал одной из самых славных страниц в истории государственности и независимости Азербайджана. Руководимые Верховным главнокомандующим и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Вооружённые силы завершили 44-дневную Отечественную войну победой и добились восстановления целостности национальной территории. По ее словам, освобождение от оккупации Карабаха, исконно азербайджанской земли, открыло совершенно новые перспективы перед нашей страной.
Далее в своем выступлении Сахиба Гафарова перечислила и другие успехи Азербайджана за прошедший год, включая успешную борьбу с пандемией, рост ненефтяного промышленного экспорта, сохранение валютных резервов, продвижение Азербайджана в различных международных рейтингах и др.
Сразу после завершения выступления Сахибы Гафаровой для ежегодного доклада слово было предоставлено премьер-министру Али Асадову. Премьер-министр сидел в зале Милли Меджлиса в окружении членов правительства. Глава Кабмина отметил, что прошедший год ознаменовался прекрасной вехой в славной истории национальной государственности - освобождением земель от оккупации и восстановлением суверенитета и территориальной целостности.
Али Асадов отметил, что прошедший год также запомнился рядом важнейших экономических и политических событий, социальных достижений, и одним из таких политических явлений стало избрание в демократической обстановке и с участием всех политических сил многопартийного Милли Меджлиса шестого созыва. Продолжилась реализация стратегических проектов, социально-экономических и иных реформ. В последние дни прошлого года был сдан в эксплуатацию трубопровод TAP, являющийся последним сегментом Южного газового коридора, после чего Азербайджан стал впервые поставлять свой газ в Европу.
Премьер-министр также отчитался о мерах, предпринимаемых правительством по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, а также рассказал о предстоящей работе по восстановлению освобожденных территорий.
После завершения выступления премьер-министра спикер Сахиба Гафарова поинтересовалась, сколько депутатов хотят выступить. Оказалось, что свое выступление и вопросы к правительству подготовили свыше 50 депутатов. По регламенту каждому депутату отводилось по 10 минут, что никак не умещалось во временные рамки заседания.
Однако выступления депутатов в большинстве своем были похожи друг на друга. Депутаты рассказывали о победе и титанической работе правительства. И каждый выступавший депутат завершал свое выступление инициативой на основе жалоб своих избирателей.
Депутат Азай Гулиев предложил рассмотреть вопрос о восстановлении госпрограммы, на основе которой азербайджанские студенты за госсчет смогли бы получать образование за рубежом. Также депутат попросил правительство рассмотреть вопрос о восстановлении деятельности поликлиники в его избирательном округе.
Депутат Ильхам Мамедов, рассказав об успехах Азербайджана в прошедшем году, попросил правительство рассмотреть вопрос ремонта моста в представляемом им Евлахском районе. Спустя некоторое время этот же депутат в фойе парламента с кем-то горячо обсуждал то, что ему удалось поднять вопрос ремонта моста, попутно уточняя, не ошибся ли он с его длиной.
Депутат Фазиль Мустафа напомнил всем, что он представляет оппозиционную партию и традиционно голосовал против отчетов правительства. Но прошлогодний отчет отличается от всех предыдущих, и поэтому депутат будет голосовать за него. Вместе с тем Фазиль Мустафа призвал правительство более тщательно заниматься охраной объектов культуры.
Впрочем, перед правительством поднимались и более актуальные проблемы. Так, депутат Вахид Ахмедов отметил, что после повышения цен на бензин в стране начался рост цен на продовольственном и непродовольственном рынке.
По его словам, азербайджанское государство должно работать над мерами по предотвращению роста цен: "Сколько ни говори, но на рынке есть монополия. Мы много лет поднимаем вопрос о принятии Кодекса о конкуренции. Прошу правительство ускорить принятие этого кодекса".
Другой депутат, Фазаил Агамалы, пользуясь тем, что в зале присутствует глава Центробанка Эльман Рустамов, поднял вопрос о чрезмерно высоких процентных ставках азербайджанских банков. По его словам, такой жажды денег нет в банковской системе других стран: «Председатель Центробанка утверждает, что стали известны результаты тендера на строительство нового здания банка. Есть необходимость в реформах в анормальной банковской системе. Система «гражданин-банк» увязла в болоте. Нужно заново принять закон «О банках».
Впрочем, красноречивее всех выступил вице-спикер Фазаил Ибрагимли, который чуть ли не в поэтическом жанре рассказал о том, каким успешным для Азербайджана был 2020 год. Фазаил Ибрагимли похвалил правительство Азербайджана за титаническую работу, отметив, что без сильной экономики не было бы сильной армии и Победы. Вместе с тем, Фазаил Ибрагимли отметил, что не бывает идеальных правительств, как и людей. Но проблемы, вызванные неопытностью, по словам вице-спикера, легко решаемы. И тут же Фазаил Ибрагимли вспомнил, что обращался по одному вопросу к премьер-министру Али Асадову, однако из-за некоего молодого министра решение этого вопроса затянулось. Впрочем, имя этого министра он не назвал.
После обеденного перерыва в Милли Меджлисе продолжились выступления депутатов. Спикер Сахиба Гафарова поставила на голосование предложение о сокращении времени выступления депутатов с 10 до пяти минут. Против проголосовали пять депутатов, включая Гудрата Гасангулиева и Захида Оруджа. Но Сахиба Гафарова нашла соломоново решение, разрешив этим депутатам выступать по 10 минут, а другим - по пять минут. Но времени все равно критически не хватало, и тогда оставшимся депутатам было предложено направить свои вопросы и запросы в письменной форме.
С заключительной речью на заседании снова выступил Али Асадов. Премьер-министр обобщенно ответил на поднимаемые депутатами основные вопросы и отдельно остановился на вопросе о повышении цен, который был поднят депутатом Вахидом Ахмедовым.
«Депутаты очень верно подняли вопрос о подорожании. Правительство Азербайджана держит этот вопрос в центре внимания и займется этим. Во многих случаях есть вопросы, не зависящие от нас. В связи с этим вопросом будут приняты меры. Порой рост цен связывают и с подорожанием топлива. Безусловно, это тоже сказывается на подорожании», - подчеркнул премьер.
Затем Али Асадов пообещал, что в самое ближайшее время правительство ответит на все письменные вопросы депутатов. По окончании выступления Али Асадова члены правительства покинули зал заседания, а Милли Меджлис продолжил обсуждение вопроса о назначении заместителя председателя и аудиторов Счётной палаты.