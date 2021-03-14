Спецназ Турции ликвидировал трех террористов в Сирии

Вооруженные силы Турции провели антитеррористическую операцию на северо-западе Сирии, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В зоне операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии нейтрализованы три боевика сирийского крыла террористической организации PKK – YPG. Террористы пытались проникнуть в районы, подконтрольные отрядам сирийской оппозиции и ВС Турции, с целью дестабилизации ситуации, но были своевременно выявлены и обезврежены турецким спецназом, говорится в сообщении.