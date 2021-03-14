Китай запретил трансляцию «Оскара»

Власти Китая запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в Гонконге, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что указание властей также следует из опасений по поводу политических взглядов режиссера-китаянки Хлои Чжао, номинированной на премию.

Согласно источникам, отдел пропаганды Коммунистической партии Китая выпустил указание для всех СМИ, в соответствии с которым освещение церемонии должно быть сосредоточено на наградах, которые не считаются спорными.

Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера рассказывает об антипекинских демонстрациях, которые прошли в Гонконге в середине 2019 года. Он был номинирован в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", пишет РИА Новости.