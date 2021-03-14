Рогозин: «Роскосмос» готов поддержать космические инициативы Турции

Турция обладает всеми необходимыми политическими и экономическими рычагами для подготовки и реализации собственной лунной миссии. Об этом заявил генеральный директор Федерального космического агентства России («Роскосмос») Дмитрий Рогозин, комментируя агентству «Анадолу» Национальную космическую программу Турции и потенциал сотрудничества Москвы и Анкары в аэрокосмической и оборонной отраслях.

По словам Рогозина, двусторонний диалог между Россией и Турцией в области мирного космоса имеет давнюю историю. Рогозин также прокомментировал заявление турецкой стороны о том, что Турция, возможно, захочет использовать ракеты «Союз» для отправки граждан на Международную космическую станцию (МКС).

«Российские специалисты готовы начать практическое обсуждение деталей подготовки турецких космонавтов и подготовки пилотируемого космического проекта в интересах Турции, ждем соответствующих предложений со стороны наших турецких коллег», - добавил глава российской госкорпорации.

Рогозин также сообщил о возможности возникновения нового сотрудничества между Анкарой и Москвой в рамках проекта создания Центра развития космических технологий в Турции.