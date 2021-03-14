Минтруда: Соцвыплаты в январе-феврале составили 1 миллиард 21 миллион манатов

Динамика роста выплат по видам социального обеспечения (пенсии, пособия, адресная государственная социальная помощь) сохранится в 2021 году, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

В январе-феврале этого года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения осуществил выплаты по этим направлениям 2,3 миллиона граждан.

В январе-феврале населению было выплачено по социальному обеспечению 1 миллиард 21 миллион манатов, это на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.