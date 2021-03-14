Байрамов: Армения так и не предоставила Азербайджану карты минных полей

Несмотря на трёхстороннее заявление от 10 ноября, Армения так и не предоставила Азербайджану карты с расположением минных полей, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Словакии Иваном Корчоком.

«Армения на протяжении почти 30 лет активно минировала оккупированные земли Азербайджана. Несмотря на трёхстороннее заявление от 10 ноября, Армения так и не предоставила Азербайджану карты с расположением минных полей. Считаем, что мировое сообщество и международные организации не должны молчать. Нужно оказать давление на Армению и заставить ее придерживаться конструктивной позиции», - сказал азербайджанский министр.

Джейхун Байрамов отметил тот факт, что уже после завершения боевых действий на минных полях в Карабахе подорвались 96 человек, 18 из них погибли, 78 - получили ранения. «Последний инцидент был зафиксирован вчера - на мине в Агдамском районе подорвались шесть человек», - сказал азербайджанский министр.