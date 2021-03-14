Турецкая делегация на встрече с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, сообщает АзерТАдж.