Посол Беларуси на переговорах с Мадатом Гулиевым

Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев сегодня принял посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Миноборонпрома, на встрече обсуждались нынешнее состояние военно-технических связей между Азербайджаном и Беларусью и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Мадат Гулиев рассказал о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и проинформировал посла об ущербе, нанесенном в результате атак армянских военных.

В свою очередь, Андрей Равков выразил удовлетворение началом своей дипломатической деятельности в стране и сказал, что приложит все усилия для развития отношений между Азербайджаном и Беларусью.