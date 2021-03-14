В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 980 человек). В то же время 268 пациентов (309 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в среду, 17 марта.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались девять человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 242 491 случай заражения коронавирусом, из этого числа 231 638 человек благополучно прошли лечение, 3307 пациентов клиник скончались.

Лечение 7546 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 736 493 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 023 - за минувшие сутки.