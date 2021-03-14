Таможенники успешно выполняют еще один проект

Состоялось 3-е заседание руководящего комитета проекта ”Конвенция об общих транзитных процедурах, Конвенция об упрощении документации в торговле товарами и поддержка Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в процессе присоединения к новой компьютеризированной транзитной системе".

В мероприятии приняли участие представители Государственного таможенного комитета, Таможенного и антимонопольного агентства Италии, представительства Европейского Союза в Азербайджане и Министерства экономики Азербайджана.

Глава секретариата Государственного таможенного комитета, руководитель проектной группы с азербайджанской стороны Анар Сулейманов, выступая на заседании, отметил, что деятельность в рамках проекта выполнена в соответствии с соответствующим планом, за что поблагодарил итальянских коллег. Была выражена уверенность в успешном продолжении сотрудничества между сторонами в связи с реализацией проекта.

В то же время представители Италии довели до участников встречи свои идеи и предложения по реализации проекта.

Затем на заседании был рассмотрен и принят соответствующий план работ и бюджетная документация проекта.