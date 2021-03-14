Азербайджанский бизнесмен выкупил другую компанию Мубариза Мансимова

Авиационный ангар, принадлежащий компании Palmali Air, входящей в холдинг обвиненного в связях с террористической организацией FETÖ и отпущенного недавно на свободу азербайджанского бизнесмена, главы группы компаний Palmali Мубариза Мансимова, продан, а его работники уволены. Об этом пишет портал Airport Haber.

В сообщении портала говорится, что ангар Palmali Air в стамбульском аэропорту Ататюрк был продан «другому азербайджанскому бизнесмену» по имени Махмут Сами Чил. У тех, кто работает в ангаре, отменены карты въезда на территорию аэропорта. На их место был привлечен новый персонал. Но поскольку предыдущие сотрудники не были официально уволены, им не была выплачена компенсация. Сообщается, что у компании также осталась задолженность по заработной плате перед сотрудниками.

Также отмечается, что нет информации о том, как будет налажена деятельность Palmali Air новым владельцем компании. Получить информацию о человеке по имени Махмут Сами Чил в интернет-источниках не удалось.

Отметим, что компания бизнес-авиации Palmali Air осуществляла чартерные рейсы на основе частных заказов, у компании было 2 самолета типа Falcon 7X и 1 самолет типа Bombardier Challenger 300. В 2015 году, когда финансовое положение группы компаний Palmali Мансимова начало ухудшаться, появились сообщения о продаже двух этих самолетов.