Россия отказалась реабилитировать Гитлера

Россия не позволит реабилитировать лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и фашизм. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления в Еврейском музее и центре толерантности, ее цитирует ТАСС.

«Я хотела бы поддержать нетерпимость. Нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников. В целом ряде стран героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики, это факт», — подчеркнула дипломат.

По ее мнению, мировое сообщество должно сделать все, чтобы не допустить подобный «реваншизм». Захарова добавила, что мир может стать свидетелем «свершившейся политики реабилитации Гитлера и фашизма», если «проиграет войну» за отстаивание реальных исторических фактов о временах Второй мировой войны.