Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в международном мероприятии, проведенном в формате видеоконференции, также приняли участие руководители государственных структур Турции, Пакистана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров 17 марта 2021 года принял участие в VIII министерской конференции по управлению рисками бедствий Организации экономического сотрудничества.

Основной целью мероприятия на тему «Снижение рисков бедствий, реализация Сендайской рамочной программы ООН» было обсуждение работы, проделанной по направлениям, охватываемым документами «Сендайская рамочная программа действий на 2015-2030 годы» и Цели устойчивого развития и предстоящие вопросы, а также обмен информацией о национальных стратегиях по снижению рисков бедствий.

Выступая на конференции, министр Кямаледдин Гейдаров сказал, что в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева принимаются необходимые меры для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в стране. Говоря о шагах, предпринятых в этом направлении, министр подчеркнул важность сотрудничества в рамках международных организаций в данной сфере. Министр проинформировал участников о ходе реализации Сендайской рамочной программы.

Руководители профильных ведомств стран-участниц Организации экономического сотрудничества, участвующие в конференции, представили информацию о мерах, принимаемых в их странах по снижению рисков стихийных бедствий и работы, предпринятой в рамках Сендайской рамочной программы. Кроме того участники обсудили накопленный опыт и используемые механизмы, а также предстоящие задачи.