Кямаледдин Гейдаров о снижении риска бедствий фото
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров 17 марта 2021 года принял участие в VIII министерской конференции по управлению рисками бедствий Организации экономического сотрудничества.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в международном мероприятии, проведенном в формате видеоконференции, также приняли участие руководители государственных структур Турции, Пакистана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Основной целью мероприятия на тему «Снижение рисков бедствий, реализация Сендайской рамочной программы ООН» было обсуждение работы, проделанной по направлениям, охватываемым документами «Сендайская рамочная программа действий на 2015-2030 годы» и Цели устойчивого развития и предстоящие вопросы, а также обмен информацией о национальных стратегиях по снижению рисков бедствий.
Выступая на конференции, министр Кямаледдин Гейдаров сказал, что в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева принимаются необходимые меры для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в стране. Говоря о шагах, предпринятых в этом направлении, министр подчеркнул важность сотрудничества в рамках международных организаций в данной сфере. Министр проинформировал участников о ходе реализации Сендайской рамочной программы.
Руководители профильных ведомств стран-участниц Организации экономического сотрудничества, участвующие в конференции, представили информацию о мерах, принимаемых в их странах по снижению рисков стихийных бедствий и работы, предпринятой в рамках Сендайской рамочной программы. Кроме того участники обсудили накопленный опыт и используемые механизмы, а также предстоящие задачи.