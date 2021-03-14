Сотрудники Управления полиции Хазарского района Баку провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе операции на территории поселка Туркян был задержан Расим Агаев, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

При осмотре двора его дома были обнаружены 66 кустов конопли общим весом 5 кг 490 гр. Задержанный сообщил, что посадил наркосодержащие растения в январе этого года. Р.Агаев не отрицал, что выращивал кусты конопли как для личного пользования, так и для продажи.